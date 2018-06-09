〈台北都會〉野柳地質公園擬建商場 民憂毀景觀

2018-06-09

〔記者賴筱桐／新北報導〕野柳地質公園是新北市知名觀光景點，交通部觀光局北海岸暨國家風景區管理處（簡稱北觀處）擬在現有停車場興建旅遊服務中心暨商場，居民憂心衝擊視覺景觀，影響周邊攤商與餐廳業者生計，盼有關單位審慎評估。

現有停車場基地興設

市議員白珮茹表示，北觀處推動野柳地質公園核心建設計畫，停車場周邊用地將透過都市計畫變更，變成旅遊服務中心用地，興建大型商場，開發量體過大，恐衝擊視覺景觀。她強調，民眾到海邊是要欣賞天然海景，不是巨大的人工構造物。

遊客減 民代籲重新檢討

白珮茹說，過去野柳的中國遊客非常多，現在人潮減少近三分之一，應重新檢討擴建必要性，避免蓋出蚊子館。她呼籲市府聆聽地方意見，嚴格把關。

北觀處表示，二○一三年啟動野柳地質公園核心建設計畫，現有遊客中心空間狹小擁擠，不敷使用，雖然中國遊客減少，但東南亞、韓國觀光客逐年增加，去年來客數高達兩百多萬人次，為提升遊憩品質，有必要增建旅遊服務中心。

北觀處：限高避免建築過大

北觀處說明，建物在規劃階段有高度限制，不會超過三層樓，一樓為穿透性空間，避免過大的開發量體造成景觀衝擊。針對周邊攤商將提出安置計畫，完工後可進駐旅遊服務中心，目前持續與地方溝通。

新北市政府城鄉發展局都市計畫科正工程司凌家斌表示，此案於二○一六年三月舉行公開展覽，新北市都市計畫委員會也召開四次小組會議，因地方有不同意見，請北觀處與居民溝通並修正後送件，未來進行都市計畫變更時，將要求制定建築物都市設計準則。