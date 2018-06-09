〈台北都會〉顧病嬤勤工讀 她會考拚出最高分

2018-06-09

〔記者翁聿煌、葉冠妤、俞肇福、林欣漢／綜合報導〕國中會考成績出爐，新北、基隆有多位出身單親家庭學生，刻苦自強，其中新北市自強國中胡家嫻利用課餘時間工讀，照顧家人，化逆境為助力，考出好成績。

胡家嫻善用時間 讀書有效率

胡家嫻考得5A++成績。她家中經濟不好，課餘在學校工讀，減輕家裡負擔；尤其奶奶因病生活無法自理，胡家嫻放學後與姊姊輪流照顧奶奶，雖然家裡沒能力讓她補習，但她憑著在學校專心聽講，讀書有效率，課業成績名列前茅，並在會考拚出好成績。

單親母病 翁筱婷獲補助圓夢

安溪國中翁筱婷會考成績4A++、1A+。她成長於單親家庭，母親因全身性紅斑性狼瘡而無法工作，在家療養，幸好翁筱婷有新北市溫馨助學圓夢基金幫助，且領有中低收弱勢兒少補助。她擔任學校弦樂團長，上課專心聽講，晚上參加校內晚自習班，成績表現優異。

新北市立雙溪高中國中部學生謝泯諺獲得5A的成績。雖然出身隔代教養的單親家庭，但他不自怨自艾，善用校內和社區資源，有效率地安排讀書時間，同學有課業問題，他也幫同學解答；他決定在地就學直升雙溪高中，因為對電腦很有興趣，未來想從事電競產業相關工作。

父逝母撐家計 方佳柔不氣餒

去年獲得總統教育獎的基隆碇內國中方佳柔，考得4A++、1A+、作文五級分好成績，可望就讀北一女中。方佳柔爸爸前年病逝，靠母親當清潔員照顧他們姊弟三人，家中經濟不寬裕，平時下課方佳柔帶弟弟做功課，煮晚餐、幫忙家務。方佳柔說，父親為病所苦，希望將來能當個好醫生，減輕病人病痛。

學霸黃文宏 基隆唯一大滿貫

基隆市立銘傳國中學生黃文宏，是基隆市唯一5A++、作文六級分，同學叫他「學霸」；黃文宏說，考前已經錄取建中科學班，所以參加會考時毫無壓力，對於自己成為基隆唯一的大滿貫，他說「既開心又訝異」。

新北市教育局將在九大區（板橋、錦和、安康、三重、丹鳳、北大、金山、秀峰、雙溪高中）提供電話諮詢服務，時間為廿一日至廿七日每天早上九點到下午五點（假日除外）、廿八日早上九點到中午十二點；此外，廿三日早上九點到下午四點半也提供志願選填現場諮詢服務。

基隆市教育處則於廿三日上午十點到下午三點，在光隆家商辦理選填志願諮詢輔導。