〈北部〉330生登龜山島 攻401高地慶成年

2018-06-09

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府昨舉辦「承載夢想航向未來‧勇闖龜山島」活動，宜蘭縣各專科及高中職共三百三十名學生，登龜山島四○一高地，留下難忘的成年禮回憶。代理縣長陳金德指出，龜山島是宜蘭象徵，希望能低密度開發，做海水淡化與汙水處理等基礎設施，除推展生態旅遊，也提升服務品質。

龜山島最高海拔三百九十八公尺，位於龜山島龜背頂端，上頭還蓋著一座三公尺高的氣象觀測站，變成四○一公尺，故得名「四○一高地」，要登上高地得爬一千七百○六個階梯，還要克服險峻陡坡，對體力是不小挑戰，登頂並不容易。

宜蘭縣政府昨幫年滿十八歲的學生舉辦成年禮，渡海到龜山島登四○一高地，從龜尾湖畔沿山徑一路爬升，完成攻頂任務，學生揮汗歡呼，還有人開直播吹嗩吶慶祝。參加成年禮共有宜蘭高中等十五所學校共三百三十名學生，其中還有來自韓國、德國、巴西、比利時的四名交換生。

陳金德說，龜山島之於宜蘭非常神聖，是蘭陽平原守護神，俗話說「龜蛇守海口」，是蘭陽平原重要象徵，成年禮活動很有意義，成年的意思不是爸媽從此不管，而是自己獨立思考，自己決定、負責。

陳金德表示，龜山島環境得天獨厚，應低密度開發，鼓勵生態旅遊，研議設置海水淡化與污水處理設備等，或者考慮太陽能發電等基礎設施，龜山島生態旅遊潛力無窮。