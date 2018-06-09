〈北部〉8年萬株 偏鄉醫種出金牌咖啡

2018-06-09

瑞穗鄉富源村唯一診所醫師

〔記者花孟璟／花蓮報導〕來自秀林鄉重光部落的太魯閣族醫師戴豐秋，曾待過澎湖、蘭嶼等離島，年前在瑞穗鄉富源村開業，成為小村唯一的診所醫師，鮮為人知的是，小村醫師有一個「咖啡夢 」，在老家重光山上種了一萬株咖啡，希望建立「部落咖啡經濟」，經過八年奮鬥，上週獲得花蓮縣咖啡評鑑金牌，目前正籌組咖啡產銷班。他說，希望帶族人種出「我們的咖啡」。

花蓮瑞穗鄉農會上週承辦花蓮縣咖啡評鑑，瑞穗鄉富源村富原診所醫師戴豐秋的咖啡勇奪金牌，評審陳嘉君稱讚「咖啡喝起來洋溢花香、果香，滋味豐富迷人」！瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇、理事長羅文騰等人昨天到診所大門口張貼紅榜表揚。

戴豐秋是重光部落第一個種咖啡的人。他說，當初的想法很簡單，希望把爸媽留下的土地好好利用，也提供部落工作機會，為此他一口氣買了一萬多株咖啡苗，加上家族親戚土地有六、七公頃，僱用族人協助週一到五的管理，週末他和太太捲起袖子當農夫。

族人起初不看好 3年後才有收成

他說，部落看他種咖啡，一開始觀望、不看好，也有族人說，只有當醫師不用擔心收入，才有辦法種咖啡，但「大家愈是觀望，他愈要成功給他們看」！

憑著一股牛勁，戴醫師夫婦撐過前三年「只出不進」，完全沒收入的草創時期，直到第四年才開始有收成。他說，很感謝瑞穗鄉農會、咖啡農友的技術指導，尤其太太無怨無悔的支持，才能夫唱婦隨一起種咖啡。

他說，已連續二年參加花蓮縣咖啡評鑑，今年終於勇奪金牌，八年的奮鬥終於有成果，自從上週種出花蓮「金牌」咖啡，部落開始動起來，目前已有十一名族人願意加入籌組咖啡產銷班。

戴豐秋說，他一直希望族人可以不要喝酒、改喝咖啡，而這咖啡「不是憑我一個人的力量就能種出來」。他和太太曾加如一起打造自有品牌「泥妲咖啡」，「泥妲」（nita）在太魯閣族語的意思就是「我們」，希望和部落一起種出「我們的咖啡」！