〈北部〉花蓮最高分 李逸寬想讀花中資優班

2018-06-09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國中教育會考昨寄發成績單，花蓮區最高分5A++是花崗國中學生李逸寬，父母都是大學教授，從國小開始就有作筆記、規律讀書的習慣。他說，很感謝學長的建議，去年暑假就把七、八年級的評量全部寫完，九年級以後較能專心念新進度！他說，目前以花蓮高中資優班為第一志願，未來大學希望念建築相關科系。

國中教育會考成績單昨天寄出，預計本月廿日至廿六日進行網路選填志願，花蓮區明星高中花蓮高中、花蓮女中錄取基本分約五B以上就有機會，但還需考量其他綜合表現。

慈濟大學附中26人5A以上

會考成績昨發布後，花蓮各國中5A以上人數最多是慈濟大學附中，共有廿六人；其次是花蓮市國風國中，5A以上有廿二人；第三名花崗國中，5A以上共十五人，其中包括一人5A++ ，也是花蓮區最高分 。

考滿級分的李逸寬，父母分別在東華、慈濟大學教書，從小培養他學音樂，擅長烏克麗麗、直笛之外，對自然科也很有興趣。他說，爸媽很少管他念書，但鼓勵他自我規律，自己安排時間，國小就已養成讀書做計畫的習慣，每次段考前都會有長達三週的複習計畫。

曾獲文學獎 黃筱晴作文滿級分

他說，八年級下學期要結束前，他接受考5A++學長的建議，利用暑假把七、八年級四冊的複習講義全部寫完；九年級的讀書壓力減輕不小，每次以模擬考範圍全力準備，因此在教育會考最後一星期就放空了，讓自己放鬆下來不再K書，反而心情比較穩定，考試也正常發揮。

另外，國風國中今年有黃筱晴、廖祥羽二人作文拿滿級分（六分），其中黃筱晴去年還以小說「梳子」，獲文學競賽「龍少年文學獎」首獎。她說，會考的作文題目「我們這個世代」，她舉的例子都是社會黑暗面，包括環境資源過度使用、社會價值觀敗壞、沒有美學，種種細節都是她平日觀察得來，本來以為這樣的「負面」描述不會有分，看到作文分數滿級分感覺很開心！她說，自己最愛的作家是日本無賴派作家太宰治、台灣的張曼娟，她認為作文要高分就是多閱讀，內容才會豐富。