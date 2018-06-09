〈北部〉沒補習會考最高分 他想助弱勢生翻身

2018-06-09

建築工人之子 馬詣翔想當老師

〔記者林敬倫、江志雄／宜蘭報導〕國中教育會考昨寄發成績單，宜蘭縣五科5A++、作文滿級分的狀元有兩人，分別是中道中學林紓宇、國華國中學生馬詣翔。林紓宇愛閱讀、愛政治，未來有白袍夢；馬詣翔從小到大都沒有補習，照樣拿滿分，未來他想當老師，協助弱勢孩子透過教育翻轉人生。

今年國中會考，宜蘭縣五科5A++共有九人，其中作文也拿滿級分的只有林紓宇、馬詣翔兩人；另，五科 5A有一百六十三人。

馬詣翔的父親是建築工人，母親是家庭主婦，家境不算好，從小到大都沒補習，在校成績名列前茅。他說，上課全神貫注先熟讀教科書，再向同學借用課外講義、二手參考書，上網瀏覽免費教學影片，定期寫作文送交老師批閱，假日多在家溫書複習，一點一滴累積實力。

馬詣翔與同學常討論國內職場低薪問題，很多人打算大學畢業出國打天下，馬詣翔不為所動，堅持根留台灣，對於弱勢學生處境也感同身受，體認教育是改變命運的重要途徑，希望自己當個稱職的老師，幫助孩子向學翻轉人生。

林紓宇也考滿分 盼承父衣缽當醫師

私立中道中學林紓宇是學校焦點人物，去年獲得「國家地理知識大競賽」宜蘭縣冠軍及全國銅牌，平常愛閱讀經典文學，例如張愛玲「天才夢」、日本芥川龍之介「河童」、「某傻子的一生」等，未來希望繼承父親衣缽當醫師助人。

林紓宇說，能考到好成績，平日上課要認真，做好課後複習，按部就班準備，沒有什麼特別秘訣，他的休閒就是讀課外讀物，曾嘗試讀「黃帝內經」，了解中醫醫學知識，可惜內容太艱深，沒有讀完。