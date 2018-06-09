〈北部〉苗市聯大路排水工程 苗市槓上苗縣

2018-06-09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府將於十一日辦理「苗栗縣苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程開工動土典禮」，苗栗市長邱炳坤昨天卻批評縣府指出，工程經費是市公所多年奔走向中央爭取，發包及施工單位是營建署也不是苗縣府，如今苗縣府卻搶割稻尾，且邀請函上僅有署名縣長徐耀昌及議長游忠鈿敬邀，連營建署都沒有。

對此，苗縣府回應，本案係為改善苗栗市淹水問題所做的努力，苗縣府也以辦喜事的心情籌畫此次動土典禮，相信在中央資源挹注包括預算、人力、專業等，地方施工期間的協助，可順利推展本案，也僅利用本次動土典禮祈求施工順利、早日完工、健全苗栗市都市之發展。署名部分，苗縣府有函文營建署，但營建署回覆不用。

苗縣府開闢苗栗市聯大路後，時雨量超過五十毫米，雨水即隨聯大路、台十三線順流入田寮圳，排水圳宣洩不及，往往道路成河，造成南苗市區大淹水（見圖，資料照）。

邱炳坤說，「苗栗縣苗栗市聯大路周圍地區排水改善工程」是他和地方里長北上向營建署陳情，及透過立法委員柯建銘及行政院中區辦公室副執行長吳宜臻協助，才獲經費補助。

苗栗市公所表示，此工程分兩標施工，第一標經費一億四千萬元，於三月十六日由營建署完成發包，六月開工；第二標經費二億元為前瞻經費，工程以廿五年重現期洪峰流量保護標準設計。