〈北部〉媽祖將出巡 前鋒護法金虎爺金牌竟被偷

2018-06-09

竹南全台唯一媽祖夏季出巡

〔記者彭健禮／苗栗報導〕「祭江洗港」是苗栗縣竹南鎮特有的端午習俗，也是全台唯一媽祖夏季出巡活動，眼見端午將屆，今年首度擔任媽祖出巡的鑾轎前鋒護法的竹南郡威勝堂「金虎爺」，胸前金牌竟被偷，讓威勝堂人員錯愕，已報警處理，希望金牌能於出巡前歸還。

郡威勝堂虎爺 首度擔任前鋒

竹南郡威勝堂總幹事方志強表示，「金虎爺」音近台語「真好額」（國語「真有錢」），十分靈驗，吸引各地信眾參拜求財。這面遭竊的金牌，是兩年前信徒還願，替金虎爺打造，價值一萬多元。

竹南郡威勝堂金虎爺，今年首度受邀參加祭江洗港，擔任中港慈裕宮媽祖出巡鑾轎前鋒護法，當天並以「炸虎爺」做為媽祖起駕儀式；不料，七日下午，宮廟人員發現，金虎爺身上配戴的金牌竟不翼而飛，報警處理。

警方已鎖定黃姓慣竊追查中

竹南警方受理後，派偵查隊到場採證，並經詢問、蒐集情資，發現黃姓慣竊涉有重嫌，鎖定追查中。

農曆五月稱為「惡月」或「百毒月」，中港慈裕宮延續七十多年傳統，於端午節當天舉辦「祭江洗港」，由慈裕宮媽祖出巡遶境竹南鎮中港地區。當天午時，各廟宇陣頭集合在慈裕宮前，分別向媽祖領旨後展開遶境，隊伍一路鑼鼓喧天，沿途民眾設香案祭拜，隊伍每到重要路口及橋頭，中壇元帥神轎也擂起陣勢，安鎮五方。

當媽祖抵達出海口後展開「祭江洗港」儀式，先由鸞乩稟明媽祖，再跪地面海祝禱，獻米、撒符、誦讀牒文等，眾人也跟著持香跪拜及焚燒紙錢，最後在鸞乩帶領輦轎衝向海口，象徵把不潔之物逐出大海，保境平安。