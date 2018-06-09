〈北部〉國中會考苗栗僅2生獲5A10+、作文6級分

2018-06-09

〔記者彭健禮、蔡政珉／綜合報導〕國中教育會考成績昨天公布，苗栗縣君毅中學陳羿均、竹南國中劉庭栖考取5A10+、作文六級分，雙雙成為苗縣最高分；另，照南國中5A以上學生人數共四十一人，為全縣公私立學校第一。

照南5A有41人 全縣成績最好

陳羿均三年成績名列前茅，模擬考也是全校第一名；會考前，師長都看好他考取滿級分，成績出爐陳羿均眾望所歸，但他也有點不好意思笑說，數學考科有一題猜對才有機會。

劉庭栖三年從未補習，靠著上課認真聽講，遇到不懂的問題就請教老師，並保持正常作息，藉由運動紓解壓力；對於考取滿級分，她開心也覺得幸運！

苗縣府教育處統計，照南國中5A以上四十一人，為全縣公私立學校第一。明仁國中全校作文六級分比率一．六二％，高於全國一．○四％、作文四級分以上三百九十二人，比率九十．五四％，高於全國的八十四．一九％。

公館國中有十三名學生可達台中一中及台中女中，人數成長四倍，5C人數約四％，遠低於全國比例。縣立苑裡高中國中部5A以上十二人，5A九十有四人，為歷年最佳表現。

苗栗縣內偏鄉學校的西湖、烏眉、致民及造橋國中，共出現十名5A以上學生；西湖國中劉琨祥考出四科A++、一科A，創下學校會考最佳成績。縣內十二年國教前導核心學校烏眉國中，連續兩年在國文、社會及自然三科的待加強比例均低於全國均標，今年校本特色課程導入「三國志」，更讓國文科待加強低於七％，作文都達三級分以上。

私立建臺中學國中部卅人達5A以上，全校精熟達廿五％；謝博任、黎季宣考取5A10+、寫作五級分，表現最優異。因苗縣府訂有會考成績激勵方案，校方表示，符合領取資格者有十八人，可望持續獲得縣府十萬元獎金。