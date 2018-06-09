〈北部〉逆境向上 單親弱勢生會考拚出好成績

2018-06-09

〔記者王駿杰、黃美珠／新竹報導〕國中會考成績昨天出爐，新竹市各校表現亮麗，市立國中共有五百八十人考取5A以上成績；其中南華國中學生湯丞出身單親低收入戶，但力爭上游，考取5A7+佳績。

市府教育處表示，新竹實驗中學預估錄取分數除了要5A，還要比+的等第多寡；想進新竹高中預估也要5A；新竹女中為4A1B以上，較能穩獲錄取。

分擔家務照顧妹妹 湯丞考出5A7+

湯丞的父親早逝，家中經濟重擔落在媽媽身上，他為了不讓媽媽擔心，用功勤學，國中三年每次段考都保持全班第一名，還幫忙照顧妹妹與處理家務，讓媽媽能放心工作。

「他是個細心又善解人意的好學生！」南華國中教師劉嘉如說，湯丞在班上人緣很好，功課、體育表現一樣優異。

陳謙毅、陳姵霖獲5A10+ 作文6級分

此外，培英國中有一百七十一人拿到5A以上成績，5A10+滿級分有十二人，作文滿級分十六人。其中蘇祐暉不僅5A10+，作文更拿下六級分。

光華國中九十人考取5A，作文滿級分九人，其中陳謙毅、陳姵霖獲得5A10+且作文六級分。

陳謙毅分享讀書方法是按照個人步調，讀一段時間就重新整理資訊，加入到自己的思考脈絡中，第一志願新竹實驗中學。陳姵霖說，將課本、講義讀熟、讀懂，並培養興趣、嗜好，才能調適好心情，她也希望能進入新竹實驗中學就讀。

成功國中4女生5A10+、作文6級分

新竹縣成功國中廿三人拿到5A10+，其中古翊樺、李佳頤、游雅淇、姜馨等四名女學生，作文也都六級分。仁愛國中有五人5A10+，其中一人作文六級分，關西國中有一人5A10+。