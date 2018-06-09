〈中部〉鼓勵興建社宅 地價、房屋稅享優惠

2018-06-09

包租代管及公益出租人也納入優惠

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會臨時會昨閉會，會中三讀通過「社會住宅興辦與公益出租人出租房屋減免地價稅及房屋稅」等自治條例，未來無論是政府機關或民間機構，鼓勵興建社會住宅、包租代管或房屋租給領取政府租金補貼民眾的公益出租人，都可享有地價稅、房屋稅優惠，全案追溯到去年一月十三日，另市府所提十五項一般議案，除標售三座屋小段等五筆土地案遭否決，其餘皆照委員會審查內容通過。

全案可追溯至去年1月13日

其中興建社會住宅，自核定日起，免徵地價稅、房屋稅，而參與包租代管計畫，房東地價稅可減免八十％，從現有千分之十降為千分之二，房屋稅可減免五十％，從現有的二．四％降為一．二％；「公益出租人」房屋稅適用自用住宅稅率的一．二％，地價稅則按自用住宅用地稅率千分之二，與包租代管稅率相同。

地方稅務局表示，未來市府也會根據住宅發展處、社會局、原住民族行政局等辦理租金補貼機關通報的名冊主動辦理核定，土地及房屋所有權人不必另外申請。

此外，國民黨團也由書記長林正峰提案，建請市府增設「眷村及新住民事務科」，獲十九位黨籍議員連署，林正峰說，桃園市曾經是全國眷村最多的地區，眷村人口逾十萬人，另新住民人口也高達五萬八千餘人，這些都是桃園多元文化中重要一環，考量眷村文化保存與傳承的迫切，以及新住民人口持續成長，服務與照顧需求日益增加等因素，建議市府增設「眷村及新住民事務科」；全案經議會無異議通過，將送市府研議是否可行。