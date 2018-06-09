〈中部〉會考高分5A++ 桃園120人拿下

2018-06-09

〔記者謝武雄／桃園報導〕國中教育會考昨天寄發成績單，並開放網路查詢成績，桃園考區5A++考生大約有一二○人、5A則約一千八百人，若對成績有疑義，可於今、明兩天上午九時至下午四時，由考生或考生家長、監護人檢附相關資料，至南崁高中辦理複查，每科複查費五十元；教育局提醒考生及考生家長，免試入學志願選填從廿日中午十二時至廿六日中午十二時止。

5A有1800人 填志願20日至26日止

教育局表示，桃園考區考生共有二萬三五一五人、入學名額為二萬五一六九人，換算平均每個考生有一．○七個就學機會，今年會考5A++考生約有一二○人、5A則約一千八百人；A為精熟可得六分、B基礎四分、C待加強兩分，因此，5A就能拿到卅分滿分，如果錄取時碰到同分就要比點數，「A++」可得七點、「A+」六點、「A」五點、「B++」四點、「B+」三點、「B」二點、「C」一點，5A++可拿下最高的卅五點。

對成績有疑義 今、明開放複查

教育局表示，如對成績有疑義要複查者，需檢附會考複查成績申請表暨結果通知書、成績通知單正本、足資證明申請資格文件（准考證、學生證、身分證、戶口名簿等）及回郵信封（請填妥收信人姓名、地址，並貼足卅五元郵票）。

另，免試入學志願選填從廿日中午十二時至廿六日中午十二時止，教育局表示，將同時公告學生參加免試入學志願選填個別序位區間，提供學生作為選填志願時參考，此外，各國中將會辦理志願選填輔導說明會，教育局也結合市府一九九九專線，安排十二年國教宣導團與種子講師，提供十二年國教志願選填服務。