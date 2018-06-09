〈中部〉《南屯文山焚化爐旁》兩國小學童尿液、指甲 重金屬含量偏高

2018-06-09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕南屯文山焚化爐已使用廿三年，是全國第二老的焚化爐，周圍環境監測及健康風險評估報告出爐，陽明大學環境與職業衛生教授郭憲文指出，經抽查發現，文山及春安國小學童尿液和指甲重金屬含量偏高，腎傷害指標及罹患呼吸道也高兩、三倍，且文山地區婦女早產比例較高。

陽明大學抽查學童 與他校做比對

郭憲文指出，文山及春安國小就在文山焚化爐附近，去年抽樣半數學童與距離十公里遠的東區成功國小比對，發現學童尿液中鎘、硒及鋅偏高，指甲中銅、鉻、硒及鋅也略高。

同時，從兩校學童尿液檢測發現，腎傷害與氧化性傷害（身體受環境傷害）指標高出一．五至三倍，罹患呼吸道症狀及過敏性鼻炎也高出一．五至兩倍；監測十年來，去年重金屬含量與呼吸道症狀明顯攀升。另外，從南屯區新生兒部分發現，早產與低體重出生在二○一三至二○一五年，也比全國高出一．五至兩倍。

郭憲文表示，文山地區鄰近台中工業區、中科園區、火葬場等，污染傷害非單一原因，健康風險升高與PM2.5、重金屬等空污有關，但家長監測值無明顯升高，代表學童因年紀小、長期暴露，傷害更大。

監測報告包括空氣、土壤植體與健康風險，負責空污的逢甲大學環工系教授梁正中表示，因與環保局簽約保密，只能說去年檢測PM2.5及重金屬都在標準範圍內，但無法透露數據。

環保局：目前監測都在標準值內

環保局副局長陳宏益也指出，目前環境監測，不管是空氣、土壤污染還是健康風險都在標準值內，將進一步做好污染防治。