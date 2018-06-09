〈中部〉《國中會考成績出爐》中一中、中女中 錄取標準下修

2018-06-09

一中預估為91點 女中為92點

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中會考成績出爐，受今年考科難度增加影響，中一中及中女中均預估免試入學最低錄取標準下降，中一中由去年九十七點下修為九十一點，中女中由九十六點下修為九十二點。

儘管今年部分科目挑戰難度增加，包括居仁國中、衛道中學仍各有六人達到五科A++及寫作六級分的大滿貫佳績；曉明女中則有兩人喜抱大滿貫。

國文、自然較難 高分群人數下降

台中一中教務主任廖財固指出，今年會考成績出爐，全國五Ａ人數約比去年少一成七，各科達A++人數平均也比去年少兩成；此外，包括國文閱讀重題意理解力及文言文比例變高、自然科圖表判讀題型增加，需統整跨科觀念作答，均有不少人反映難度變高，以致高分群學生數下降，保守預估，免試入學最低錄取分數將下修。

廖財固指出，中一中免試共錄取八七四人，去年中一中最低錄取分須達九十七點，今年下修為九十一點。

台中女中教務主任陳元泰也說，中女中去年最低錄取分是九十六點，今年受到考生各科平均表現下降的影響，預估免試最低錄取分數也將下降至九十二點，中女中免試錄取六六八人。

中投區高中職免試入學會考成績總點數，將各科按等級標示分為一到七級，點數為級數的三倍，寫作依級分分為一至六點，五科加寫作點數最高一一一點。

兩人均提醒考生，中投區免試入學志願選填前一到十個志願分數一樣，考生可放心選填。

居仁、衛道各6人大滿貫

居仁國中包括張晴文、廖子緹、賴庭萱、黃以睿、王筠喬及林奕錞等六人，達到五科A++及寫作六級分大滿貫佳績。六人準備課業多強調勤練題目的重要性，廖子緹與王筠喬甚至每次段考前，會針對弱科加強練寫題目逾兩、三百題，兩人均表示，多練寫題目，有助於抓重點及熟悉出題方向。

衛道中學包括陳昭祁、鄭逸凱、王右丞、江奕霆、陳冠穎及黃昱采拿到大滿貫，曉明女中黃睿琳、羅逸悅也笑擁大滿貫佳績。