〈中部〉埔里鯉魚潭彈藥庫 南投府會促遷移

2018-06-09

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮鯉魚潭風景區附近的國軍彈藥庫設置逾一甲子，地方認為有礙公共安全與觀光發展，縣府、議會昨邀軍方會勘，府會一致要求彈藥庫遷移，未遷移或整併前也應加強睦鄰回饋。

陸軍：具國防與救災功能

陸軍後勤指揮部彈藥處處長黃清培強調，彈藥庫有嚴密安檢，除了保存彈藥，災害發生時也成為國軍救災前進指揮所，兼具國防與救災功能，對地方也有助益，但仍會將府會意見向上呈報。

埔里鎮虎頭山風景特定區規劃已接近完成階段，面積約五八○公頃，涵蓋地理中心碑、虎山頭、鯉魚潭、地母廟等重要景點，但鯉魚潭附近有座廿餘公頃的國軍彈藥庫，本次議會定期會在地議員紛紛提出質詢，要求軍方遷移，避免影響公共安全與觀光發展。

縣長：已逾建築壽命期限

縣長林明溱表示，彈藥庫建於一九五四年，至今已六十四年，一般混凝土建築壽命約五十年，彈藥庫已超過正常建築壽命期限，請軍方鑑定建築結構安全性後向地方說明，讓地方安心。

議員則希望軍方研究以整併方式，將鯉魚潭彈藥庫遷移至其他地方，雖然十一年來國防部每年提供六百萬回饋金給埔里公所，但回饋金額偏低，建議彈藥庫未遷移或整併前，能提高回饋金額度；林明溱也建議回饋層級能提高至縣府，至於集集兵整中心也能回饋集集公所及縣府。