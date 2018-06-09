〈中部〉集集國中首位 江尚芸拚出5A++

2018-06-09

〔記者劉濱銓、陳鳳麗、佟振國／南投報導〕國中會考成績昨放榜，南投集集國中江尚芸最後一次模擬考僅4A1B，父親考前帶她參觀台中女中，激勵她拚出校史上首位5A++；草屯國中葉致熏升上國三後花了八個月忙著做科展，仍考出5A++佳績，校方稱讚是多元才藝發展的好榜樣。

一中、女中下修錄取分

受今年考科難度增加影響，中一中及中女中均預估免試入學最低錄取分下修，中一中由去年九十七點下修為九十一點；中女由九十六點下修為九十二點。

集集國中校長林彥良說，考出5A++的江尚芸從未補習，考前仍是十點前就寢，學習重點上課認真聽講、有問題就問，喜歡閱讀課外讀物，還是學校熱舞社成員，如願考出高分，錄取台中女中不成問題。

同樣考出5A++的草屯國中葉致熏，喜歡彈吉他及跳熱舞，升上國三為圓科展夢，曾花了近八個月研究天然清潔劑最佳配方，獲南投科展生活應用類第二名，雖模擬考分數因此略降，但事後仍力拚取得高分。

埔里宏仁國中黃敏鳳，會考5A6+，雖具弱勢身分，但不靠加分也能錄取台中女中，來自單親家庭，爸爸辛苦工作照顧她與姊姊，她自謙學業原本不好，一年前改變學習方法，上課勤做筆記，課後落實複習，並多做題目與思考才好成績。

埔里國中新住民之子巫麗蘭，曾獲教育部奮發向上優秀學生獎，會考2A++與3B++，透過加分應可擠進前三志願。

中興國中常態分班奏捷

國中教育會考南投各校5A以上人數，以中興國中八十九人最多，5A++九人，由於本屆是中興國中實施常態分班的第一屆，廿個班皆有二到七人拿到5A，讓校方鬆了口氣。

草屯國中5A以上共廿八人，5A++三人；宏仁國中5A以上達廿人、5A++五人；縣立旭光高中國中部、南崗、南投、竹山國中，5A以上分別為十五、廿四、十七、十六人，5A++皆為一人。