〈中部〉嘉基轉租再耕園 議員質疑「想賺錢」

2018-06-09

再耕園長：單看租金不公平

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府公辦民營「再耕園」身心障礙綜合園區，去年由嘉義基督教醫院以每年土地權利金十二萬元得標，嘉基再出租空間給嘉市腦性麻痺協會、嘉市身心障礙者服務協會，作為庇護工場、輔具中心等用途。市議員陳幸枝訪查，發現嘉基向兩弱勢團體收取年租金共約八十七萬元，質疑嘉基「以賺錢為目的」；嘉基再耕園長李銘浚回應，園區的水電跟人力支出，每月超過卅萬元，單看租金「不公平」。

社會處：年營收要回饋市府

嘉市府社會處長張元厚說，再耕園除可作為身心障礙者、團體使用場所，也能販售他們製作的手工藝品、食品，增加收入，促進自立，二○○三年起委由嘉基承辦，去年依「促進民間參與公共建設法」重新招標，由財務規劃公司評估並提出營運方案，因此今年嘉基除付十二萬元土地權利金，還要回饋年營收的千分之八給市府。

張元厚表示，園區不以營利為目的，但若沒有收入會造成營運困難，將依市場租金價格檢討，避免發生使用政府資源牟取暴利的情形；目前進駐使用的情況為腦麻協會設烘焙教室，身障者協會設輔具中心、餐廳。

腦麻協會：盼降低租金負擔

腦麻協會理事長黃晨婷說，以前每月每坪租金一百五十元，今年起調漲為三百元，「有點吃緊」，從再耕園開始營運就承租至今，讓腦麻生學做月餅、手工餅乾，培養就業能力，適應這個環境，若要換地方很困難，希望能降低租金負擔。

陳幸枝強調，市府一年收嘉基十二萬元，嘉基當二房東，同期間向腦麻收廿八萬八千元、向身障協會收約五十八萬元，嘉基還自營按摩養生館、咖啡庇護工場，公益性質令人存疑。

支出月逾30萬 再耕園喊虧錢

李銘浚表示，嘉基維護管理園區約二千三百坪，每年十月到隔年四月每月電費十萬元，夏季電費要近廿萬元，廿二名人員成本近廿萬元，二○一○、二○一一年曾盈餘六萬多元，但近年都虧錢，腦麻協會租用的面積超過八十坪，已比市價便宜。