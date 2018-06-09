〈中部〉嘉中錄取標準 跟往年差不多

2018-06-09

〔記者林宜樟、王善嬿、曾迺強／嘉義報導〕國中會考成績昨天出爐，嘉義縣朴子國中5A++及作文滿級分學生林佳穎，在作文題目「我們這個世代」中，直陳這是個缺乏考驗的世代，人們生活安逸、少有挫折、抗壓性低，她盼大人們不要過度保護孩子；新港國中作文滿級分學生杞亮昀則以「直升機家長」為題材，認為現代父母如直升機般鎮日盤旋戒護孩子，但新世代應跳脫舒適圈、勇於闖出未來。

據了解，今年嘉義高中錄取標準跟往年差不多，1A4B可上；嘉義女中2A穩上，1A可能性高，5B有機會。

永慶高中國中部學生羅元里考出5A++及作文滿級分，他有感於上網觀看網路文學時發現，讀者常在作品論壇中留言討論，卻互相抨擊，而在會考作文中闡述這是個自由的世代，呈現多元的意見，人們要更懂得學習尊重彼此。

嘉縣朴子國中龔苑榕成績5A++，但原本數學成績不好，全靠每天告訴自己「不要討厭它」來克服困境；民雄國中三人5A++、廿三人5A以上；新港國中有四人5A++，十九人5A以上；東石國中兩人5A++，十五人5A以上。

嘉市北興國中學生陳羿妘、黃筠媗及民生國中黃芃蓁5A++及作文滿級分。陳羿妘是全校第一名畢業，會考前加強寫考古題，拚出好成績；黃筠媗說她上課聽講，回家複習，累了會玩遊戲、看課外書紓壓；大業國中新住民之女吳聿柔成績5A，父親罹患糖尿病，須定期洗腎無法工作，靠越南嫁來台灣的母親在工廠上班支應家中經濟，從小獨立自主，包辦家務事，嘉女是第一志願。