〈中部〉國二起週週寫作文 鐘文翎會考大滿貫

2018-06-09

〔記者詹士弘、黃淑莉／綜合報導〕國中會考成績出爐，由於命題難度提升，雲林考區「大滿貫」僅有兩人，分別是斗南中學鐘文翎及福智中學彭晨堯考出5A++及作文滿級分的成績，較去年的五人減少；全縣5A++則有十六人。

斗南高中校長游淑英指出，鐘文翎的父親是廚師、媽媽是上班族，文翎在校三年成績都名列前茅，從國小到國中都沒有補習。鐘文翎說，她上課前會先預習，不懂的就認真聽課或請教老師，下課後會先到田徑場慢跑運動，回家吃完飯後再複習功課，因為要睡飽隔天才有精神上課，所以每天晚上十點睡覺；為提升寫作能力，從二年級開始每週自主寫一篇作文，並請老師批改。

彭晨堯愛閱讀 作文滿級分

福智中學校長李岳璋指出，晨堯國中三年都名列前茅，很愛閱讀，詩集、散文及小說都看；彭晨堯表示，上課專心，不懂馬上找老師或同學請教，多練習題目。

正心中學校長林佳慧表示，今年國中會考跨領域且與生活結合的命題明顯增多，對較不熟悉這類題型的國中生而言考題難度增加許多，但學生表現依舊突出，拿到5A++成績的有四人；斗六國中有三人拿到A++，5A以上達廿七人，教育會考達廿三分有兩百卅五人，預計全校有兩百七十九人可以錄取斗六高中；福智中學獲得5A++以上成績則有三人。