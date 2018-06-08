〈南部〉西港姑媽宮珍貴老榕 樹醫搶救

2018-06-08

〔記者楊金城／西港報導〕「西港刈香」起源地西港八份開基姑媽宮的珍貴老榕樹生病，福田樹木保育基金會的樹醫團隊昨進場展開五天治療，要讓老樹恢復生機。

姑媽宮的老榕樹，樹高十八公尺、樹幹胸圍約五公尺，樹齡在一百廿年以上，是台南市農業局列管保護編號第一七九號的珍貴老樹。

老榕樹因長在姑媽宮的舊廟上，由正榕及雀榕兩種榕樹組成，因枝葉向外開展，樹冠形似孔雀，也被稱為「孔雀榕」。而老榕樹氣生根系盤據在舊廟木柱及石座上，又像極放大版盆栽，讓人嘖嘖稱奇。

改善棲地土壤、防治白蟻

福田樹醫團隊展開搶救老樹大作戰，進行老榕棲地診斷後擬定樹病防治計畫，昨進場施作，執行防治的信誠環保工程經理王瑞輝說，老榕樹被水泥花台圈住，限制樹根生長，土壤也硬化，影響透水性和透氣性，首先須進行榕樹棲地土壤改善。

防治工作在花台內共打了一百多個垂直孔，換上培養土和煉石，提高老榕樹棲地土壤的透水性和透氣性，同時為老樹處理木材腐朽、白蟻防治，團隊調查元凶是「家白蟻」，也在土壤注射「芬普尼」藥劑除掉「家白蟻」。

樹醫團隊接續將進行疏枝、整枝的修剪工作，再加強氣生根的支撐，以穩固樹身；姑媽宮老榕樹有了完善樹病防治施作後，可讓老樹恢復生機。