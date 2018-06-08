〈南部〉四鯤鯓海岸 廢保麗龍沒人清

2018-06-08

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市四鯤鯓海岸到黃金海岸一帶海岸線，散布漁業用廢保麗龍，估計三、四公里長的海岸線約有上千個保麗龍，以及數不盡的保麗龍碎屑，迄今無人清理，環保團體上月淨灘清出的保麗龍迄今也未清運。

台南市牡蠣養殖用保麗龍污染海岸環境問題一直無法有效解決，其中，尤其南區四鯤鯓海岸到黃金海岸一帶海岸線最為嚴重。台南社大海廢社發起人晁瑞光表示，前幾天有一波小鋒面報到，不少保麗龍及蚵棚也被海浪沖上岸，保麗龍散布在整條長達三、四公里的海岸線上，數量多達上千塊，這還不包括在草叢區內的保麗龍，以及數百萬數不盡的小碎屑。

晁瑞光表示，就海廢社觀察，發現安南區鹿耳門溪一帶及安平的蚵棚及保麗龍，蚵民回收狀況還不錯，蚵民也都集中堆放，但南區部分則明顯差很多，現場廢保麗龍四處可見。

漁港所：清理作業一直標不出去

漁港所表示，因廠商投標意願低落，保麗龍清理招標作業一直無法標出去。目前會先把海岸的保麗龍清除後，再尋找適當地點暫時堆置，同時也與環保局討論如何處理。

環保局則表示，由於保麗龍是可回收的資源垃圾，並不適合採焚化處理，而目前城西垃圾掩埋場正在進行活化工程，因此不像往年有空間可供暫時堆放。市府的作法是先把現場保麗龍移除暫置，然後尋求廠商先進行減少保麗龍容積作業，以縮減空間，方便後續處理。如果還是沒辦法，環保局也一定會協助處理。