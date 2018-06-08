〈南部〉空拍發現外海蚵棚未收回 環團：污染海岸

2018-06-08

疑少數不肖業者企圖等鋒面來時被沖走

〔記者蔡文居／台南報導〕今天六月八日為世界海洋日，台南社大海廢社最近在台南海岸執行空拍，發現有部分外海養殖的蚵棚已經採收完了，但空蚵棚及一堆保麗龍就留在海上。環團質疑少數不肖業者，疑似將標示在蚵棚的號碼牌拿掉，企圖等鋒面來時被大浪沖走，再推給天災。環團批評，這根本是故意擺爛不處理，任由蚵棚、保麗龍污染海岸。

社大海廢社表示，每年五月底、六月初，都會有鋒面過境，甚至會有六月颱，因此民間希望政府及蚵農可以用五月底作為期限，在這之前要收回。因為像今年天氣較平和，現在已近六月中，海上還有許多蚵棚未收回，前幾天一場雨就有許多蚵棚已經移位。由於下週預計有鋒面報到，屆時來不及收回的蚵棚及保麗龍就會被沖走，恐將引發另一波環境災難。

漁港所：未來研究用衛星定位追蹤

漁港及近海管理所長周瓈朝表示，這種作法如果因此造成漁船誤撞的意外，不僅相當危險，也非常不道德。

目前漁港所是採人工巡察方式進行管理，但海外蚵棚總數上萬棚，未依規定標示者，或以多報少者，有時根本難以發覺，未來將研究採用衛星定位方式追蹤，對於違反規定者予以開罰，每棚開罰三千元。

牡蠣產業協會：部分還在放養中

台南市牡蠣產業發展協會理事長陳俊安表示，目前外海蚵棚部分還未收回，是因為有一部分還在放養中，待收成後，絕大多數蚵農都會配合政府政策，拖回並回收。有多少蚵棚出海，就要有多少蚵棚拖回來，以避免影響海岸環境。

陳俊安也呼籲蚵農配合政府規定，避免因少數人不當行為，而讓絕大多數守法的蚵農受到外界誤會。該會成立迄今四個月，未來也會加強宣導，並嘗試新的作法，讓蚵農、政府及環境三贏。