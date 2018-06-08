〈南部〉不關了！明儀倉庫書店續開3年

2018-06-08

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄明儀倉庫書店原預定於六月十日租約到期結束營業，老闆與房東協商後決定續開三年。

與房東達成共識 凍漲房租

明儀倉庫書店是北高雄僅存非連鎖實體書店，一九九九年起於河堤社區經營，開過地下室及現今一、二樓店面，社區內另家政大書城於二○一二年歇業，先前城邦書店也關門，明儀繼續苦撐，原公告受房租影響將走入歷史，董事長高和宗突然宣布與房東達成共識。

張姓店長表示，台北總公司與房東協商，房東凍漲房租，原址繼續營業，攜手促成書香社會環境。據了解，明儀與後方停業幼兒園土地同屬一名男地主，個性低調，相當支持文化事業。

明儀書店由台北書籍物流盤商—聯合發行轉投資，高和宗為聯合發行執行董事，兼任明儀董事長，店內十名員工多為在地人，原本要被資遣，得知飯碗還在都很開心。

過去一個月業績增加一倍多

過去一個月業績增加一倍多，被質疑散播關店訊息刺激買氣，不過，網路一片叫好聲浪，網友留言稱「被騙也值得，我願意！」

手機佔領消費視聽市場，高雄綜合書店迅速凋零，僅剩光華路政大書城、中山路永漢書店、青年路青年書店等，永漢書店將於六月廿日熄燈，另有誠品、金石堂及紀伊國等連鎖業者於百貨樓層經營。

張姓店長任職十五年，她說，以前常看到學生揹書包來翻書，「現在都沒學生，以中、高齡顧客為主」 。

鄭姓民眾表示，老高雄都知道這家倉庫書店，書價以七五折、七九折或八五折居多，河堤社區自詡文化氣息，除了明儀，不知道在文化什麼。