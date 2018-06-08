〈南部〉一至五月鳳梨外銷1720噸 較去年增4倍

2018-06-08

訂單可達兩千噸 外銷量創新高

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市農業局輔導農民拓展鳳梨外銷市場，搭配一日農夫帶動鳳梨銷量，今年截至五月底止，高雄鳳梨外銷一七二○噸，比去年同期增加四倍；值得一提的是，銷日價格每公斤達一百元，光訂單可達兩千噸，外銷量再創新高。

高市是全國第三大鳳梨產區，種植面積一五三七公頃，年產量六萬四千噸，以金鑽鳳梨佔八成五為主，每年外銷超過一千噸，主要外銷中國、日本及加拿大，其餘銷往國內批發市場及各式通路。

進軍國際食品展 打開行銷通路

農業局多年來進軍國際食品展，以「高雄首選」打開國際行銷通路，今年青果社、高雄型農每週穩定出櫃至中國市場。以青果社為例，光是鳳梨外銷訂單可達兩千噸，今年截至五月底止，鳳梨外銷一七二○噸，比去年同期增加四倍，呈現逐年穩定成長。

一日農夫 5年吸引遊客近7萬人

值得一提的是，農業局搭配一日農夫夯爆，五年吸引遊客近七萬人，其中國外遊客超過三萬人，以中客兩萬人最多，深入高雄農村體驗，認識在地鳳梨產業，搭配另類銷售模式，帶動內外銷量增加。

大樹休閒農業區謝坤淞理事長表示，今年已接待三十多團遊客，超過一五○○人採鳳梨，換算每支鳳梨達兩百元，利潤高又省工。型農鄭蕙玲光五月就帶領三百人入田，現場採收搭配宅配銷售，每台斤價格超過六十元，連蔭鳳梨、鳳梨果乾也大賣。