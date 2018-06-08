〈南部〉天熱喝涼水 屏東中正國中設「冷水房」

2018-06-08

供應攝氏16到18度水

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏縣國中小暫時沒有裝冷氣的計畫，現在每天上午十點氣溫就升到三十度以上，雖然無冷氣吹，中正國中學生先喝涼水「降溫」，原來學校將閒置的福利社改造成「冷水房」，供應攝氏十六到十八度的涼水，家長不擔心，學生也喝得開心。

今年夏季氣候提早到來，動輒三十五度以上高溫，沒有冷氣真的讓人受不了，對屏東市中正國中學生來說，現在下課鐘聲一響，最重要的事就是到冷水房排隊裝水喝，有三個水龍頭，幾秒鐘就可裝滿一瓶。

學生黃鈺婷表示，上完體育課或是熱的時候都會來裝，因為這裡的水比較涼；幾乎每節下課都來裝水的學生王伯宸則表示，沒辦法，天熱就會一直喝水，還好這裡不管何時來裝，水都是這麼涼，而且不會沒水。

校長涂志宏表示，學校其實設有許多飲水台，均為常溫，但水管在太陽曝曬後，下午的水就會變成溫水，在福利社解散後，考量學生需求，特別裝設冷水房，同時顧慮到健康，提供的水溫度控制在十六到十八度間，不會太冰，一裝瓶就能大口喝，「是家長絕對放心的溫度」。

福利社花10餘萬改造

全套除了RO製水設備，也配製壓縮機將水降溫，全部花費約十餘萬元，比一間教室裝冷氣機的費用還少，五月到十一月每天至少供應五百公升冷水，成為國中生在酷暑中的小確幸。