〈南部〉雨少瘦一圈 嘉明湖像荷包蛋

2018-06-08

〔記者王秀亭／台東報導〕已進入六月，仍無梅雨，南橫山區今年還未出現豪大雨，有「天使的眼淚」之稱的嘉明湖因而「瘦」了一圈，像個荷包蛋，高山揹工表示，水位只剩下六分滿，第一次看到嘉明湖這麼「瘦」。

這幾天下雨 水位回到六成

嘉明湖高山協作員（揹工）邱冠中表示，以往只要連續兩天豪大雨或颱風，嘉明湖就會滿水位，但今年南橫山區雨勢不大，尚未有豪大雨，少了豐沛的雨水，五月間嘉明湖水位只剩五成，這幾天山區下了幾場雨，讓水位回到六成左右。

據中央氣象局觀測，嘉明湖沒有雨量監測站，同樣在南橫山區的向陽森林遊樂區，今年一至五月累積雨量才七○九毫米，去年全年度雨量有四八二八毫米，前年也有三八九六毫米；今年四月雨量僅有五十七﹒五毫米，去年同月份有三一六﹒五毫米，前年還有三一一﹒五毫米，今年五月雨量稍有提升，也只有一三五﹒五毫米，去年同期則有二四○﹒五毫米。

雖未缺水 僅夠飲用、炊事

邱冠中表示，雖然嘉明湖變瘦了，登山尚無缺水危機，主要是台東林管處多年前在嘉明湖山屋增設蓄水設施，目前僅夠飲水和炊事使用，建議不要刷牙和洗手。

台東林管處副處長黃群策呼籲，攀登嘉明湖步道要備足飲水，嘉明湖水常有野生動物飲用，可能有衛生問題，提醒山友不要生飲嘉明湖的水，可以在第一個避難屋「向陽避難屋」備足水上山。