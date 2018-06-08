〈南部〉憂颱風來襲搶收 溪北一期稻價下跌

2018-06-08

百台斤濕穀 最低跌至930元

〔記者楊金城／六甲報導〕溪北一期稻作開始收割，部分農民看到別人割稻，也趕著收割，甚至稻穀未完全成熟就「青割」，導致一期稻價從開盤價一百台斤濕穀九百八十、九百七十元，一路下跌到昨天最低只有九百四十元、九百三十元，稻價近日變動大。

因擔心下雨，還未收割的農民擔心稻價跌，比較慶幸的是，一期稻作因採節水灌溉，水利會縮短供灌天數、打折供灌，從目前的稻穀收穫量來看，對產量影響有限。

目前溪北地區除了和農會、米商稻米產業專區契作的台南十六號越光米、台稉九號、台農七十一號香米大多已收割，契作價格穩定外，以台南十一號稻種居多的一期稻作，在西港、麻豆、六甲、下營、柳營、新營、後壁等地已陸續收割，不管是農會或是米商，稻價開盤價大多在一百台斤濕穀九百八十、九百七十元，到昨天已下跌到九百三十到九百五十元價格區帶。

六甲區稻穀收購價最近在九百五十到九百七十元間浮動，六甲區農會今天開始收購一期稻穀作業，開盤價多少？還要參考其他農會、米商的收購價後仔細盤算如何開盤。

新營區農會、芳榮米廠的收購價昨天已降到九百四十元上下，發現「青割」情形不少，以致影響稻價；後壁有極少數賣到九百二十、九百三十元。

農糧署呼籲 勿恐慌性搶割

稻農盧聰嘉說，今年一期稻作因節水灌溉，使得稻穀生長提早變黃，稱為「假黃」，實際仍未完全成熟，農民擔心颱風要來提早「青割」，會影響賣價。農糧署南區分署長姚志旺說，稻穀成熟度不足不會因為短暫下雨即發芽，但搶割的稻穀卻因尚未成熟，含水率偏高，會影響稻價，且含水率偏高，使烘乾時間延長，也影響碾米率，呼籲切勿恐慌性搶割，避免稻價下跌，也影響品質及收成。