〈南部〉斥資2億 6水庫清淤增加蓄水量

2018-06-08

目前已完成332萬立方公尺

〔記者陳文嬋／高雄報導〕南台灣水情拉警報，水利署與水公司把握枯水期，今年斥資約兩億元，針對高澎南六座水庫、高屏溪攔河堰，擴大辦理清淤工程，目前已完成三三二萬立方公尺，將持續到今年底，以增加水庫蓄水量，穩定南台灣供水。

南台灣今年平均降雨量僅歷年五成，連日來澎湖、台南幾乎無雨，曾文、烏山頭水庫只剩下四％，僅高雄山區有午後雷陣雨，挹注高屏溪流量回升至每秒六十三噸，水利署持續引水至南化水庫，水公司每日支援五萬噸清水，供應大台南地區民生用水。

針對高雄、澎湖、台南三地展開

水利署、水利局趁著枯水期，斥資大約兩億元，針對高雄、澎湖、台南三地，水庫水位較低時機，展開清淤大作戰，其中曾文水庫、高屏溪攔河堰一至五月原定清淤一○七萬立方公尺，擴大清淤目標二四四萬立方公尺，已清淤超量達二七七萬立方公尺。

其中曾文水庫目前淤積率卅九％，透過中上游河道疏通、庫區陸挖及抽泥清淤；高屏溪攔河堰則趁高屏溪流量低清淤，以確保取水功能正常，工程已於五月底完成，總計清淤量一四五萬立方公尺，將於今年汛期結束後，另外發包清淤工程開工。

水公司啟動高雄、澎湖、台南五座水庫清淤工程，以南化水庫清淤卅萬立方公尺最多，其次是澄清湖清淤廿萬立方公尺，另鳳山、澎湖成功及興仁水庫合計清淤近五萬立方公尺，工程將於今年底完工。