〈台北都會〉〈市府宴客睦鄰 四大公司買單 柯文哲指正常〉韓國瑜打臉柯 任內不曾配合市政活動

2018-06-08

柯︰四大公司本就有敦親睦鄰活動

〔記者蕭婷方、沈佩瑤、楊心慧／台北報導〕台北市議員簡舒培指控，台北農、漁、畜、花四大運銷公司近年已成市府固樁提款機，對此，北市長柯文哲昨不以為意說，四大公司本來就有些睦鄰活動。不過，北農前總經理韓國瑜昨受訪時直言，「任內根本不會配合市政舉辦大型活動」，還說「我上頭還有董事會，還要向董事會負責，不會為了討好市府讓公司虧本。」簡舒培也說，反毒活動與四大公司何干？柯文哲根本是睜眼說瞎話。

北市議員簡舒培前日爆，市府舉辦世大運、重陽敬老活動頻向北市農產、漁產、畜產與花卉四大官股公司要求「贊助」，還配合買單市府的敦親睦鄰活動、席開百桌；此外，副市長陳景峻還曾帶藝文團體紙風車反毒活動企劃書，牽線四大公司，募款百萬。

議員簡舒培批柯「睜眼說瞎話」

柯文哲昨對此並不以為意，表示四大公司本來就有些敦親睦鄰活動，而世大運更是無可厚非，當時不僅四大公司要支持，連扶輪社、獅子會也都被拉來要幫忙，「至於吃飯什麼，就check看看有沒有比以前更多」，柯強調，平常也是每年都有在辦的。

不過，韓國瑜昨直言，自己任職北農總經理期間，最多也僅是媒體餐敘或是外賓接待，更不可能隨便買單席開百桌活動；至於市政宣導活動，韓國瑜也說，「幾乎都沒有」。韓國瑜說，北農為一家營利公司，要對董事會、公司負責，不可能為討好市政府而造成北農虧損。

市場處昨也發新聞稿指出，傳承感恩晚會為農產與漁產公司希望藉由重陽節感謝市場從業人員的貢獻，並關懷周邊鄰里的長者；反毒活動則是漁產公司為響應政府反毒政策才贊助。

對於柯市府指一切正常的回應，市議員簡舒培表示，四大公司人事全由市政府指派，市府開口要贊助根本不敢拒絕，反毒活動也與四大公司無關，痛批柯文哲根本「睜眼說瞎話」。