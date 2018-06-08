〈台北都會〉《總統教育獎得主》15公斤「小巨人」 林依依樂助人

2018-06-08

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市中正國小六年級學生林依依，先天罹患「脊髓性肌肉萎縮症」，體重只有十五公斤，僅靠輪椅活動，但這樣的不便沒有縮減她認識世界的渴望，她喜歡分享、陪讀，還擔任學校資源班志工，樂觀進取的態度，成為很多同儕學習的模範，今年獲得總統教育獎肯定，市長林右昌昨接見表揚，林依依說：「謝謝大家的鼓勵，未來最想當美食部落客。」

自幼罹患脊髓性肌肉萎縮症的林依依，體重是同齡學童的三分之一，先天不足但靠後天努力，突破柔弱身軀限制，鼓舞周邊的人。

林依依班導師謝淑珺說，依依會陪小朋友聊天、玩桌遊、複習功課，雖然有著無法隨年齡長大的身軀，但她的認知、態度與強大精神力，感動身邊的人，「依依也鼓勵了我，如果我像她一樣，可能辦不到她所做的。」

林依依喜歡將想法與創意呈現在圖畫裡，積極參加繪畫比賽，去年曾得到基隆市特殊教育學生美術比賽國小高年級甲組佳作，以及全國文薈獎肯定，昨天她見林右昌前，花了二小時畫了林右昌肖像畫，讓林右昌非常感動，直呼要好好珍藏。

林右昌說，現在的時代也與過去不一樣，科技發達有很多的工具可以使用，林依依的未來無可限量，期勉她能向英國知名物理學家與宇宙學家霍金看齊，霍金同樣身體不便，但為人類啟迪很多。