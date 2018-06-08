〈台北都會〉高職生抗癌重生 羅采晴：更珍惜一切

2018-06-08

〔記者翁聿煌／新北報導〕莊敬高職表演藝術科學生羅采晴，十七歲的花樣年華竟罹患淋巴癌，她中斷學業住院半年，勇敢抗癌。羅采晴出院後努力復原，在老師和同學支持下，回到校園並逐漸恢復練舞，羅采晴希望自己能「重新在舞台上發光發亮，找回生命的價值。」

羅采晴從小就喜歡唱歌和表演，選讀高職表演藝術科，夢想自己能成為舞蹈老師，她曾經參加舞團「哥吉拉」甄選，指導老師王暐霖說，個子嬌小的羅采晴在四十多個參加甄選學生當中，表現賣力、態度認真，令他印象深刻，參加舞團後，羅采晴更是用心，經常放學後與同學相約到板橋火車站下的牆鏡前練舞，練到夜深才回家。

罹患淋巴癌 人生變黑白

羅采晴回想當時，總覺得年輕有用不完的精力，吃東西喜歡吃高熱量的油炸食物、睡眠也不充足，結果二年級下學期發現自己胸前及腋下長出不明腫瘤，經檢查後證實是淋巴癌，必須住院治療，她當時有若晴天霹靂，覺得「人生已走到盡頭」。

勇敢抗病魔 拚半年出院

羅采晴在醫院接受化療，非常不舒服、還會一直掉頭髮，讓她意志消沉，只想躺在床上不想動，也不想到庭院曬太陽，羅采晴說，直到她遇到另一位廿多歲的血癌女病友「歐歐」，常常鼓勵她要樂觀勇敢對抗病魔，「歐歐」讓羅采晴找回重生的勇氣，原本預計要住院一年，羅采晴半年就出院，努力想回學校上課。

返校勤學習 不輕言放棄

導師楊皓麟說，羅采晴病癒後身體較虛弱，仍然努力跟上學習進度，比較吃力的術科課程，她就在旁觀看，從不輕言放棄，日前（五日）才剛舉辦畢業公演，羅采晴雖無法上台，仍在後台幫忙、為同學加油。

羅采晴說，自己大病一場能重回學校，會更珍惜一切， 也沒忘記成為舞蹈老師的初衷，感謝大家的協助，她會重新站上舞台，因為夢想就在眼前。