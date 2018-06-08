〈台北都會〉《愛心平台》賣剩麵包助弱勢 年送逾8萬個

2018-06-08

物資分享 民間揪量販店聯手

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市樹林區金寮里長楊淑惠與里內熱心人士、量販店及學校成立「愛心物資分享平台」，回收量販店剩餘的麵包，送給弱勢家庭、兒童，最高紀錄一天就發送三百多個麵包，去年四月迄今發送超過八萬個麵包，讓物資發揮最大的能量。

楊淑惠表示，業者標榜「麵包不過夜」原則，當日沒有售出的麵包，就會銷毀以維持品質，從去年四月開始與量販店合作，成立愛心物資分享平台，減少浪費。楊淑惠說，透過志工將麵包打包成箱，再發送給國中、國小弱勢學生當課後點心，或提供給弱勢家庭，她認為，有時對於孤苦無依的老人或弱勢家庭來說，這些愛心麵包是他們精神上的一大支柱。

義賣物資 民眾開心做公益

除了接受各界物資，也向賣場以優惠的價格購買物資，定期舉辦義賣活動，讓民眾以低於市價購買用品，讓資源獲得最有效的分配與使用，里民大讚，買得便宜，還能做公益。

過年募年菜 分送里內獨老

義賣所得不僅作為購買愛心物資的財源，楊淑惠也帶領志工發放給弱勢家庭，掌握弱勢家庭狀況適時提供援助，今年春節前夕里內更與量販店合作，募集二百八十套年菜分送給弱勢家庭與獨居老人，讓這些家庭感受社會溫暖。

楊淑惠希望藉由義賣活動，喚起里民的愛心投入捐款、捐物資行動，讓愛心不間斷，傳遞更多溫暖至社會角落。