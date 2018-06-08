〈台北都會〉未經議會同意 市府挪用4億被抓包

2018-06-08

捷運定期票 從收費停車場基金挪錢

〔記者黃建豪、沈佩瑤／台北報導〕雙北一二八○捷運吃到飽定期票從今年三月開始發行，但台北市政府昨卻在議會總質詢時，被議長吳碧珠抓包，指今年的四億元預算，是市府擅自從北市公有收費停車場基金挪錢，完全未經正常程序由議會同意；吳碧珠痛批，市府用偷渡、漠視法令的方式不尊重議會。市府秘書長張哲揚坦承，挪用預算時並沒有經議會同意，且打算事後才報備，經議長提醒，以後會注意預算法的合法程序。

秘書長坦承 打算事後才報備

公車、捷運無限次搭乘的公共運輸定期票，台北市早於二○一六年就開始規劃，直到去年十月雙北達成共識，才在今年二月決定票價，並於三月十三日起發行，目前賣出數量已超過市府預期的二十三萬張，但要支撐吃到飽，政府一年得補貼九．四億元，其中新北市負擔三．八億元、台北市負擔五．六億元，今年因三月才發行，因此北市需動用四億元。

議長批市府偷渡 漠視法令

吳碧珠昨在議場指出，議會兩週前審議市府的所有備查案時，竟發現定期票是從停車場基金挪用四億元，但按照預算法規定，超過一千萬元就得送議會備查，市府提出預算時，應要以同意案提出，市府卻只用備查案，已違背議會的法令、規定及程序，不希望市府用偷渡、漠視法令的方式不尊重議會。

對此，張哲揚事後說明，市府原本以為能用基金超支併決算的方式處理，想等到審議決算時再報給議會，才會在沒有經議會同意下，直接從基金挪錢，經吳碧珠提醒後，會在下週循正常程序，通過台北市政會議報給議會，因議員大多支持定期票政策，且該筆預算早已經支用，所以預算還是會通過，只是要補正程序。

交通局運輸管理科長王湮筑事後指出，市府當年度要動支的預算都是在前一年就審定，但今年二月雙北談妥票價後，才開始計算實際要補貼多少，導致預算來不及編列，才會先從停車場基金挪錢。