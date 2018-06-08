〈台北都會〉八里山區遭倒廢土 民憂滑落毀屋

2018-06-08

〔記者葉冠妤／新北報導〕八里與林口交界的的八里楓林坑路，有民眾投訴近兩、三年頻繁有大型砂石車進出，偷偷傾倒廢棄土，民眾擔憂地說，由於山下聚落約二、三十戶民宅，從住家抬頭隨時可看見滑動的廢土石，若下大雨就整夜難眠，卻查不到違法傾倒業者。新北市環保局表示將盡速前往會勘、追查。

民眾投訴 屢見砂石車進出

投訴民眾表示，八里山區原本有一處合法土石方資源回收場，但自從合法土資場暫停營運後，業者改將廢棄土傾倒至鄰近墓園的隱密空地，近幾年從住家遠遠就可看見大型砂石車進進出出。最讓人擔心的是，倒在空地的廢棄土常從山坡上滑落到下方平地，每逢大雨，山下聚落居民都膽戰心驚，卻長期求助無門。

新北市工務局表示，八里山區確實有一處後坑土資場，因達使用年限，目前已暫停營運，未再有進土情形。工務局每個月定期會同專業技師到新北轄內土資場抽查，今年四月才去過後坑土資場，但當時並未發現有收受土方的情況，推測民眾投訴地點應為民眾的私人土地。

環局：儘速會勘 絕不寬貸

環保局則表示，並未接獲民眾陳情案，根據記者提供的資訊及畫面，將儘速邀集相關單位前往會勘，並查明現場遭棄置物種類、棄置行為人及是否涉及土地所有人管理責任，後續將嚴加追究違規行為人責任，涉及刑事責任部分，也將依法移送偵辦，絕不寬貸。