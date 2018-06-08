〈台北都會〉《公益捐贈》新豐青年社宅 租金5300元起跳

2018-06-08

共76戶 12日起受理申請

〔記者賴筱桐、盧賢秀／新北報導〕新北市新莊區新樹路上的新豐青年社會住宅，是全市首例民間捐贈的社會宅，共七十六戶，套房十五坪，租金最低五千三百元起跳，並提供簡易家具，六月十二日起受理申請。

限新北設籍、就學或就業

申請條件為年滿二十歲以上國民，須在新北市設籍、就學或就業，申請人及其配偶及申請人戶籍內直系親屬，在北北基桃無自有住宅，家庭年所得一一八萬元以下。

城鄉發展局長柳宏典指出，新莊新豐青年社會住宅依據二○一四年五月一日發布實施的「都市計畫法新北市施行細則」，私人捐贈公益設施作社會住宅，可換取容積獎勵，是全市第一例。全棟皆為公益設施，包含樹新派出所、日間照顧中心、公共托育中心等機構，鄰近樹林火車站、溪崑國中及樹林秀泰影城，生活機能便利。

城鄉局住宅發展科長鄭健志說明，新莊新豐青年社會住宅共規劃七十六戶，其中套房（約十五坪）六戶、一房一廳（約十八至二十四坪）五十二戶、兩房一廳（約二十九至三十二坪）十八戶。

租金方面，弱勢租金低於市場行情六四折，一般戶為市價八折以下，優先戶套房最低五千三百元起，一房型不超過九千元，兩房型一萬三千元以下，租金包含管理費，並提供床架、衣櫃、廚具等設備，預計八至九月公開抽籤，最快十月入住。

世大運社宅 北北基桃可申請

此外，林口區的世大運選手村轉型社會住宅，有二千五百戶開放出租，是目前全國最多戶的社會宅，提供一房型至四房型不等，將在七月二日開放申請，不限設籍在新北市，只要在新北市、台北市、基隆市和桃園市就學或就業，有居住需求都可申請，預估超搶手，民眾可到內政部營建署及新北市政府城鄉發展局網站查詢。