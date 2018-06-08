〈北部〉荔枝椿象入侵花蓮 千萬別徒手捉

2018-06-08

〔記者王峻祺／花蓮報導〕源自東南亞的果樹害蟲「荔枝椿象」，入侵台灣後，嚴重危害中南部的龍眼、荔枝樹，近日花蓮也淪陷，吉安、新城鄉陸續有果農發現椿象蹤影，由於椿象受驚後會分泌出毒汁，引發皮膚灼傷潰爛，農政單位呼籲民眾千萬「別徒手捕捉」。

荔枝椿象為南亞與東南亞地區的害蟲，生命週期僅一年，主要棲息在荔枝、龍眼樹的果穗上，也會出現於台灣欒樹與無患子，椿象幼蟲體型為長方形，外觀豔紫紅色，隨著成蟲逐漸轉為黃褐色並發展出刺吸式口器，全長約有二．四至二．八公分。

荔枝椿象主要出現在西部地區，花蓮過去鮮少有現蹤傳聞，但自五月下旬起，吉安、新城鄉陸續傳出荔枝椿象蟲害，所幸目前數量不多，多棲息在農友自家栽種的龍眼、檸檬果樹為主。

花蓮區農業改良場表示，民眾若在荔枝果園、龍眼樹上發現椿象害蟲時，切勿用手觸碰、捕捉，因椿象若受驚擾，會分泌出一種臭液，皮膚接觸到恐會引發灼熱與刺痛感，嚴重還會潰爛留下疤痕。

花蓮農改場指出，民眾可在蟲體經常出現的龍眼果穗上，加強葉背與枝條縫隙施藥，若葉片發現有十四粒整齊排列的荔枝椿象卵粒，就應儘速摘除，另要特別注意椿象具有的假死習性，可在塑膠袋內裝入礦物油或醋酸，以竹竿將蟲體敲落至袋內，隔著袋子將害蟲直接捏死，減少日後影響農作風險。