〈北部〉礁溪天主堂被拆 學者質疑「玩弄程序」

2018-06-08

文化局︰正常程序 結果出乎意料

〔記者張議晨／宜蘭報導〕礁溪天主堂建築群去年被宜蘭縣文資會指定為歷史建築，時隔半年仍未獲得公告，文化局也未展延暫定古蹟身分，前天被人「偷拆」後，僅能依建築法開罰三千元，有學者質疑天主堂被拆是否有人玩弄程序；文化局解釋，未展延是種策略，雖依正常程序走，但結果出乎意料。

文化局表示，暫定古蹟只能展延一次，期限是六個月，若調查來不及完成，將不具約束力，決議暫不予展延，避免節外生枝，發現被拆後，已將其指定為暫定古蹟，希望亡羊補牢，接續會做適當處置。

文化局去年十一月召開歷史空間審議會，出席文資委員認定礁溪天主堂建築群具歷史價值，全體委員一致通過，隨後由縣府公告為歷史建築，未料，今年初縣府認為提報資料有誤，希望更正後另外召開審議案。

宜蘭縣文資委員、佛光大學文化資產系副教授蔡明志透露，當時審議時，教會人員有在場，並給予列席人員發言機會，當下無人反映資料有誤，怎會突然出現資料錯誤？他坦言，宜蘭文資委員多是縣外委員，普遍覺得獲文資會通過，縣府就會依法公告，沒想到此案躺了半年還沒公告。

四月卅日礁溪天主堂暫定古蹟到期，文化局展開調查研究案，調查期間未展延古蹟身分，因此出現空窗期，文資專家、清華大學環境與文化資源學系副教授榮芳杰說，不展延、不公告都是縣府責任，即使碰到資料有誤或不全，各縣市均會在調查期間展延半年，宜蘭卻選擇不展延，與正常邏輯不符；長期關注文化資產的台北商業大學助理教授蕭文杰批文化局的說法是笑話。