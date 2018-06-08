〈北部〉土地糾紛…插普度旗、撒冥紙 法院：風俗信仰判無罪

2018-06-08

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣李姓男子與劉姓男子因土地糾紛交惡，李男前年十一月間在劉男住處門前撒冥紙，還將普度旗插在劉男住處大門對面，劉男怒提恐嚇罪告訴；李男辯稱是土地開挖要祭拜地基主，十九年前當地有一家四口火災喪生，插普度旗是要超度亡魂，法院採信他的辯詞，認定是「風俗信仰」，判決無罪，全案確定。

判決書指出，李男與劉男因土地糾紛與通行權問題，在二○一六六年十月打民事官司，同年十一月間，劉男開挖巷道埋管線，被李男阻止，數天後李男在劉男住處門前撒冥紙，又把印有「一心誠敬」的普度旗，插在劉男大門對面，劉男提告時指控，「我這樣要怎麼居住？人家要來我家，我怎麼見人？」他自認李男糟蹋他，感到「很害怕，心裡毛毛的」。

李男辯稱說，他擁有劉男大門前土地部分所有權，因此，是在自己的土地撒冥紙與插普度旗，撒冥紙是動土要祭拜地基主。他還拿出舊剪報，指附近有一家四口於一九九九九年火災死亡，大體搬運時曾經過劉男大門前，他近期不順利，寺廟神明指示他超度四名亡魂，苗栗地檢署不採信辯詞，依恐嚇罪嫌起訴。

苗栗地院一審認為，在開挖土地撒冥紙，是地方傳統習俗，難以認定是恐嚇；另外，一家四口火災死亡屬實，李男也曾向寺廟捐款普度四人，採信李男插旗普度亡魂等辯詞，判決李男無罪。

苗栗地檢署不服判決上訴二審， 台中高分院仍採信「風俗信仰」之說，並認為劉男擔心神明力量的恐懼，仍不構成「致人心生畏懼」的恐嚇危害安全罪要件，難以認定李男假借祭拜超度儀式恐嚇劉男，駁回檢方上訴，維持無罪確定。