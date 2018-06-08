〈北部〉好吃道地客家粽 苗市長推薦8家

2018-06-08

〔記者彭健禮／苗栗報導〕又到粽葉飄香的端午時節，苗栗市公所舉辦二○一八「端午飄香 龍粽登場」活動，除邀請「田媽媽班」指導老師潘素貞現場教學包製傳統客家粽，苗栗市長邱炳坤也推薦市內八家好吃又道地的客家粽業者，讓大眾一嘗客家粽的美味。

客家粽分兩種，一是米粽，將蒸過的糯米飯，包入蝦米、紅蔥頭、菜脯、香菇絲、豬肉等材料，以曬乾的麻竹葉包裹再蒸熟食用；二是粄粽，糯米經泡水後研磨成米漿，瀝乾水分搓揉成粄糰，加入菜脯香料再用麻竹葉包上蒸熟，在製作上比較耗時，風味也更特殊。

邱炳坤表示，客家粽好吃的關鍵在於米，米粒要分明、咬勁要Q彈，餡料一定要用紅蔥頭爆香，傳統客家米粽的材料是利用祭祀所用的牲品，例如豬肉為主要材料，佐以菜脯、蝦米、香菇等做配料，並就地取材隨手善用周邊的自然資源，採用麻竹葉作粽葉，有些則會利用月桃葉增加風味。

邱炳坤也推薦「阿嬌姐客家粽」、「黃記傳統客家米食」、「傳陳客家米食坊」、「謝太美食坊」、「木蓮嫂客家粽」、「春梅姐客家粽」、「滿意美食」、「徐秋蘭客家粽」八家苗市客家粽，店家資訊在苗栗市公所全球資訊網及苗栗市公所臉書粉絲專頁。他說，這些業者都擁有數十年歷史的包粽達人，每家口味不同，各有愛好及擁護者。