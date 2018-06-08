〈北部〉管線單位多 苗縣苑裡德喜橋排水工程流標9次

2018-06-08

經費70萬 將辦理第10次招標

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮一二一號縣道、德喜橋南側路段，常有居民反映，一二一號縣道是鎮內交通主幹道，但道路修建已久，常發生排水不良狀形，盼能儘速改善。苗栗縣政府工務處養護科指出，由於此工程二年來已經流標九次，苗縣府正辦理第十次招標，經費約七十萬元，希望能順利標出，埋設地下涵管來改善。

苗縣府工務處養護科表示，由於工程經費不大，但是一二一號縣道為地方交通主幹道，人車往來頻繁，廠商若承包必須負責交通指揮工作。加上一二一號縣道修建已久，地下有不少各單位管線，廠商恐怕要等待管線單位處理完埋設的管線才能施工，導致迄今廠商興趣缺缺，乏人問津，但苗縣府會努力邀標，早日解決問題。

縣府：廠商擔心等埋管 無人投標

當地居民指出，由於德喜橋南側每逢大雨容易積水，車輛行經時水花四濺，加上德喜橋有高度視線差，導致駕駛視線受阻，且一旁機車也容易被濺起的積水波及，衍生危險，希望能早日改善。

苗栗縣政府工務處養護科指出，未來計畫在德喜橋南側設置三個地下涵管，讓水順著地勢由東往西傾斜排水，再從道路邊溝將水洩出，解決民眾長期以來的困擾，目前正在辦理第十次招標作業，如果工程順利標出，預計工程一個半月至兩個月可完成。