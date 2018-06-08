〈北部〉位殯葬園區旁 興南國中將遷校

2018-06-08

〔記者李容萍／中壢報導〕市長鄭文燦昨現勘中壢區興南國中、龍岡國小的遷校進度，其中，興南國中新校區位於機場捷運A21環北站都市計畫區，內政部正進行區段徵收評估書審查，而市府規劃把龍岡國小遷校至中壢體育園區內的文小十用地，預定今年完成區段徵收審議，明年公告徵收。

鄭文燦表示，興南國中位於殯葬園區旁，加上學校地勢低窪，周邊環境欠佳，入學報到率下降，早在升格前曾宣布要遷校，但一直無法取得土地，經市府多次協調，今年終於通過機場捷運A21環北站都市計畫，地政局正提報區段徵收評估計畫書予內政部，啟動遷校進度。

龍岡國小校地縮減 將遷中壢體育園區內

現有校地面積僅約一．一公頃的龍岡國小，因配合龍岡路第三期拓寬工程拆遷計畫，校地須內縮約十米左右，內縮後校地面積僅餘○．九公頃，且十棟校舍中有七棟校舍部分建物將拆除，必須提早進行設校計畫。

鄭文燦說，中壢體育園區計畫擱置多年，市府持續協調獲得內政部支持，該計畫面積約有七十公頃，包括環中東路至龍慈路、龍岡路至中山東路、福州路等區塊，預計今年完成區段徵收核定等事宜後，可先行規劃龍岡國小設校工程；明年六月完成公告徵收後，下半年取得新校地，教育局將協助估算合理班級數，並完善校園設施。