〈北部〉《桃園》44私幼喊漲 教局︰平均調幅2％

2018-06-08

〔記者謝武雄／桃園報導〕市議員王浩宇在臉書爆料，他最近接到家長陳情，很多私立幼兒園下學期要調漲學費及月費，這是衝著市府補助政策而來，讓市長鄭文燦美意大打折扣；教育局長高安邦表示，私幼調漲學費必須通過審查，全市三七六家私幼有六十四家申請，有四十四家通過審核，平均調幅在二％左右。

王浩宇說，中央對幼兒園的補貼政策，為年滿五足歲就讀公幼大班免學費，私幼則是每學期補助一萬五千元，桃園市則從今年起將補助提前一歲，也就是四足歲就讀中班就有補助，這是全國的創舉，卻因為私幼漲價大打折扣。

對此，高安邦解釋，今年共有六十四家私幼提出漲價申請，主要是考量人員薪資調整、提升餐點品質等兩項因素，甚至有十多年都未調整學雜費，較平均收費少一萬元者，最後四十四園下修後通過、廿園不通過，平均調幅為二％。

目前桃園市公共化幼兒園（含公立、非營利幼兒園）共有二○二園、招生人數一萬三八五三人，私幼三七六園、招收人數五萬三一五一人，公共化幼兒園占總園數為卅四．九％，招收人數占廿．七％。

市府預估一○七學年，公共化幼兒園共計增加卅五班、增收一○五二人，招生人數可達一萬四九○五人，較現有招生人數增加七．五九％；到一○九學年，公共化幼兒園將可增加到一六三班、增收四六七九人，屆時招生人數可達一萬八五三二人，較現有招生人數增加卅三．七七％。