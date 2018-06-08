〈北部〉石門水庫蓄水率剩3成 水情燈號藍轉綠

2018-06-08

跨部會會議盤點 調整為水情稍緊

〔記者楊綿傑、李容萍／綜合報導〕根據水利署最新水庫蓄水率資料，石門水庫下降到約三成，水利署昨宣布，桃園地區自即日起調整水情燈號，從原來的正常藍燈，調整為水情稍緊的綠燈，雖然暫不會對用水造成影響，但是梅雨不來，水情緊張的狀況可見一斑。

水利署指出，石門水庫自三月迄今降雨量不到歷年四成，經濟部次長曾文生昨邀集農委會、科技部、氣象局、水利會及相關縣市政府，召開第四次工作會議，盤點全台水情及研議因應措施；其中，石門水庫雖已由台北自來水事業處加強調度水量，但因正值稻作抽穗大量用水期，檢討之後，為努力完成桃園地區第一期稻作供灌，會議中決定桃園地區自今日起水情燈號由正常藍燈調整為水情稍緊綠燈。

榮華壩放水惹議 北水局︰進水庫

不過，水庫正在鬧乾旱，市府新聞處六日深夜依水利署通知，發布通報石門水庫上游的復興區榮華壩進行調節性放水，簡訊一出引發民眾質疑；對此，北區水資源局解釋，榮華壩放流的水會流入水庫使用，一滴都沒有浪費。

北水局副局長邱忠川說，一九八三年完工的榮華壩，主要功能為攔砂並利用水頭落差供義興電廠發電，現委由台電公司石門電廠代管及營運，但榮華壩於二○○四年艾利颱風過境後淤積嚴重，已無蓄水功能，只要集水區下雨就會調節性放水，但放的水仍流入石門水庫，並非水庫調節性放水。

另，石門水庫建庫時庫容可達到三億一千萬噸左右，但先後因颱風從上游帶來龐大淤泥，以及年平均一九七萬立方公尺的淤積量，造成庫容縮小，目前約二億噸，每年周轉率至少要四次以上，才能滿足新北、桃園等區域用水，而且只要三個月沒有有效降雨，水情就會略顯緊張；今年一至五月趁水位較低點加強清淤，已清淤七十萬立方公尺，同時加速進行阿姆坪防淤隧道工程，以期能在二○二○年完成。