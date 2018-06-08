〈北部〉《桃園》列「保九計畫」 偏遠4校不縮班

2018-06-08

〔記者許倬勛／楊梅報導〕少子化現象延燒到國中，偏遠地區的永安、富岡、大坡、仁美四所國中，今年面臨招生不足的情形，市府教育局原計畫今年針對四校採取縮班政策，但四校聯合陳情，反映縮班恐讓教師身兼教職與二個以上的行政職，憂心教學品質受到影響；市府教育局經評估後簽核可打破編班建置，不受卅人為一班的限制，讓四校仍可保有每個年級三個班，全校能有九個班的規模。

少子化 四校人數僅約一、兩百人

受到少子化影響，楊梅區富岡國中及仁美國中，一○七學年度全校人數掉到二二一人、二四九人，新屋區的大坡國中及永安國中更是銳減，僅有一五二人、一三一人，大坡、永安今年的新生人數目前仍未滿五十人，因此，教育局計畫讓四校縮班。

四校陳情 縮班恐讓教師身兼多職

仁美國中校長吳享鴻表示，如果全校班級數不足九班，就無法聘足各科教師，甚至要跨科兼代，偏遠地區師資本來就不足，加上國中是分科教學，依教育部規定每位老師每週須上滿十六至十八小時，如果真的減班，每位老師恐得兼任二到三個處室的行政職，教學品質、學生受教權益都會受影響。

根據教育部國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則，全校班級數九班時，編制教師人數為廿人，人力配置為導師九人、專任一人、行政十人（教務處、訓導處、輔導室、總務處），其中主任四人、組長六人；全校班級數六班時，編制教師數則降為十三人，導師六人、行政七人，其中擔任組長的教師至少得兼二組長職，最多四項職務。

教局︰保九能聘到具有專長的師資

經校方聯合陳情後，教育局決定將永安、大坡、富岡、仁美四校列入「保九計畫」，讓四校在未來三年，全校每年級都能維持三個班、全校共九個班；教育局中等教育科長蔡聖賢表示，沒有班級數就沒有教師員額，保九計畫是確定班級數，這樣才能讓分領域教學的偏遠地區國中聘到具有專長的師資。

蔡聖賢說，桃園市今年進入國中的人數，比去年約少一二○○人，如果畢業生人數與今年國中新生數比較，人數約少二七○○人，少子化持續影響及衝擊各級學校招生。