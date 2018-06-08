〈北部〉花蓮中原路拓寬 首段年底完工

2018-06-08

〔記者王錦義／花蓮報導〕貫穿花蓮市、吉安鄉的中原路是市區溝通東西向的道路，不過中原路往西至中央路之後，往吉安鄉太昌、慶豐方向仍是六米寬的鄉間小路，吉安鄉長黃馨爭取拓寬，工程分為二階段，第一階段從中央路至北安街，目前工程進度約六十％，預計今年底可望完工，第二階段北安街到吉安路，待變更吉安都市計畫完成相關法定程序公告後，再行辦理。

吉安鄉公所辦理中原路（中央路以西）拓寬工程，向內政部營建署爭取「生活圈道路交通系統建設計畫」補助，原計畫自中央路三段起往西到吉安路一段止，總長一千四百多公尺，但因跨越兩個都市計畫區域造成樁位偏移，考量施作期程下，暫先分為二階段進行施作。

鄉長黃馨說，吉安鄉建國路往東車流量相當大，上下班時間經常造成塞車，年底中原路全段拓寬完成後，可紓解建國路與北邊中山路的車流量，希望直接帶動吉安鄉產業及觀光發展，便利花蓮市及吉安鄉北昌、太昌居民東西向通行，增加東西向道路容量並提高行車速率；此外，將來蘇花改通車後，也讓大花蓮區域內有更多道路進行串連。

黃馨說，中原路拓寬工程設計中也一併考量區域排水問題，因此有進行中原路道路側溝擴大，惟工程要銜接既有中央路道路排水溝時，卻發現中央路的排水管道較為狹小，擔心排水容量不足會造成地方淹水問題；她建請縣府建設處下水道科將中原路南北兩側新設道路排水溝，建置集水井匯集後，以涵管銜接至中央路雨水下水道，可舒緩北安街大排水量，以改善地方淹水問題。