〈北部〉花蓮中原路拓寬 首段年底完工

2018-06-08

〔記者王錦義／花蓮報導〕貫穿花蓮市、吉安鄉的中原路是市區溝通東西向的道路，不過中原路往西至中央路之後，往吉安鄉太昌、慶豐方向仍是六米寬的鄉間小路，吉安鄉長黃馨爭取拓寬，工程分為二階段，第一階段從中央路至北安街，目前工程進度約六十％，預計今年底可望完工，第二階段北安街到吉安路，待變更吉安都市計畫完成相關法定程序公告後，再行辦理。

吉安鄉公所辦理中原路（中央路以西）拓寬工程，向內政部營建署爭取「生活圈道路交通系統建設計畫」補助，原計畫自中央路三段起往西到吉安路一段止，總長一千四百多公尺，但因跨越兩個都市計畫區域造成樁位偏移，考量施作期程下，暫先分為二階段進行施作。

鄉長黃馨說，吉安鄉建國路往東車流量相當大，上下班時間經常造成塞車，年底中原路全段拓寬完成後，可紓解建國路與北邊中山路的車流量，希望直接帶動吉安鄉產業及觀光發展，便利花蓮市及吉安鄉北昌、太昌居民東西向通行，增加東西向道路容量並提高行車速率；此外，將來蘇花改通車後，也讓大花蓮區域內有更多道路進行串連。

黃馨說，中原路拓寬工程設計中也一併考量區域排水問題，因此有進行中原路道路側溝擴大，惟工程要銜接既有中央路道路排水溝時，卻發現中央路的排水管道較為狹小，擔心排水容量不足會造成地方淹水問題；她建請縣府建設處下水道科將中原路南北兩側新設道路排水溝，建置集水井匯集後，以涵管銜接至中央路雨水下水道，可舒緩北安街大排水量，以改善地方淹水問題。

  • 中原路（中央路以西）拓寬工程由吉安鄉公所向內政部營建署爭取生活圈道路交通系統建設計畫補助，預計年底完工。（記者王錦義攝）

    中原路（中央路以西）拓寬工程由吉安鄉公所向內政部營建署爭取生活圈道路交通系統建設計畫補助，預計年底完工。（記者王錦義攝）