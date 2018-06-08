〈北部〉宜蘭唯一加氣站 月底將「斷氣」

2018-06-08

環局︰與中油協調不裁撤

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣蘭陽大橋北端的中油加盟店北基加油站，附設宜蘭縣唯一的天然氣加氣站，業者因不堪虧損，月底將吹熄燈號，許多駕駛油氣雙燃料車民眾抱怨，以後可能要百里迢迢到台北加氣，相當不便，加氣站長張柏銓證實，站內剩一萬六千公升天然氣，本月底加完後停業；環保局說，會與中油協調，評估能否不裁撤。

前行政院長劉兆玄曾在二○○八年中宣示支持LPG（液化石油氣）油氣雙燃料車，鼓勵計程車改裝，各縣市環保局提供補助措施，據統計，宜蘭縣油氣雙燃料車最高峰時有兩百多輛，二○一○年中央取消補助後，油氣雙燃料車數量逐漸下滑，全縣現剩不到一百輛，以計程車為大宗。

全縣不到百車 業績慘虧

中油加盟店北基加油站是全縣唯一有加氣站的加油站，營業至今十一年，最高可容納四萬兩千公升天然氣，聘兩名工讀生管理，現在站內只剩百分之四十存量，約一萬六千公升，可再加氣十天，加完後便停業。

消息傳出，許多車主反彈，經營民宿，用油氣雙燃料車載客的李先生說，加氣每公升只要十八元，與現在的油價相比，省了將近一半，未來不可能跑到台北加氣，只能改用一般車種，營業成本勢必大幅增加，負擔因此加重。

張柏銓說，油氣雙燃料車傳出會傷引擎，且政府不再補助，數量越來越少，過去一天有一百輛車到站加氣，現在平均一天十輛，賣出的天然氣不到一千公升，每個月虧損二、三十萬元，必須靠洗車服務彌補，最終走到停業地步。

環保局表示，油氣雙燃料車無法再獲補助，政府改為鼓勵油電車，局內原有油氣雙燃料公務車已退役，這是時勢所趨，為了維護油氣雙燃料車主權益，會請消保官跟業者協調，評估續留加氣站的可行性。