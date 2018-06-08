〈北部〉苗縣124、124乙線破損 前瞻助改善

2018-06-08

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣一二四號縣道、一二四乙號縣道是通往三灣鄉、南庄鄉主要交通幹道，由於道路出現破損、凹凸不平等狀況，苗栗縣長徐耀昌等人昨天前往會勘，表示已獲得中央前瞻補助約兩千四百餘萬、三千五百餘萬經費，進行工程改善，廠商近期將進場施工。

苗栗縣政府指出，一二四號縣道頭份市路段與一二四乙號縣道銜接三灣鄉、南庄鄉，而沿線擁有不少觀光景點，例如南庄鄉桂花巷、南庄鄉郵便局與蓬萊溪護魚步道等，每逢假日觀光人潮絡繹不絕，不過路面老化，出現坑洞、龜裂、裂縫等問題，且地方人士質疑道路安全有隱憂，因假日車潮眾多，擔心目前道路狀況會持續惡化。

苗栗縣長徐耀昌指出，苗縣府爭取中央補助經費，並各自籌三百二十二餘萬、九百八十萬元，針對一二四縣道、一二四乙縣道坑洞路面與路基進行刨鋪改善，且能串連至北橫公路與台三線，期盼配合浪漫台三線計畫，促進地方觀光發展。

苗栗縣政府工務處長趙清榮表示，一二四縣道頭份市路段改善範圍為八．五公里至十一．八公里，由於施工橫跨新華、斗煥與珊瑚里，將採分段施工，並試辦瀝青刨除料作為回填材料，工程長度約三．三公里，經費兩千七百七十萬元，預計八月底完工。

至於一二四乙縣道，則由起點至七．八八公里重新鋪設AC路面，工程總長度約八公里，總經費約四千五百萬元，並移除二．九八公里至三．一六公里處分隔島，預計九月底完工。

此外，不少居民反映一二四乙縣道與台三線路口最高速限五十公里，容易造成南庄鄉外環道交通壅塞，徐耀昌則指示工務處與苗縣警局研議將限速提高至六十公里的可能性。