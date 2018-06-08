〈北部〉新竹市國中小降溫 3年編4.5億裝冷氣

2018-06-08

〔記者洪美秀、蔡孟尚、張勳騰／綜合報導〕新竹市政府規劃「學生教室降溫計畫」，確定從明年起分三年共編四．五億元經費，為竹市公立國中小學教室裝設冷氣，包括冷氣設備、電路配備、調整電費契約容量費用等硬體經費補助，市長林智堅昨天在竹市四十六所國中、國小校長研商會議中確認此案，期盼營造更舒適的校園學習環境。

竹縣、苗縣：財源困窘 評估中

至於新竹縣和苗栗縣部分，新竹縣府表示未編列相關預算，正在評估當中。苗栗縣政府教育處長徐永鴻則表示，苗栗縣財源困窘，若國中、小學教室要全面安裝冷氣，經費要好幾億元，要仰賴中央補助；但目前將規劃分階段來裝設，以西曬或頂樓的教室優先安裝，所需經費超過三千萬元，但仍須尋找財源來設裝。

林智堅籲中央統一規定 避免城鄉差距

林智堅說，依教育部訂定「國民中小學設備基準」，其中冷氣空調並非一般教室基礎設備，中央無法核定補助，不過這幾年來，隨著天氣日漸炎熱，多數高中學校都已裝冷氣，很多家長及學校和民代都建議市府能為國小、國中學校的教室全面裝設冷氣，不過因經費龐大，中央並未有補助，市府經多次內部討論研議，終於確定要在三年內完成市轄四十六所國中、國小教室裝設冷氣的計畫。

林智堅昨天也呼籲中央應統一規定，統籌財源，並修訂「國民中小學設備基準」，避免城鄉差距造成不同地區的孩子出現有的有冷氣、有的沒冷氣的雙重待遇。

林智堅說，市府今年將編列預算，從明年起為竹市公立國中、小學裝設冷氣，預計分三年給予包括冷氣設備、電路配備、調整電費契約容量費用等硬體經費補助，期盼營造舒適的校園環境。

與會校長均認同與支持 全力配合

對於林智堅宣布將為竹市公立國中小教室裝設冷氣，參與會議的校長都表達支持認同，其中龍山國小校長陳思玎說，學校周邊都是高樓，每到夏天溫度極高，近年家長會持續關心學校冷氣問題，但硬體、配套措施經費龐大，如今有市府的支持，學校會全力配合。

光華國中校長宋雨親也說，近年已由家長會募款，下學期就會為國二、國三教室裝設冷氣，但除裝設冷氣，更有變更電費契約容量的費用，校方面臨籌措冷氣龐大經費難題，若有市府的協助，將可減輕學校負擔，提供較舒適的學習環境，提升學生學習能力。

市府教育處長李芳齡表示，教室降溫計畫除涉及空調硬體，尚有裝設前的校舍整體電力系統評估及改善等作業，作業較為複雜，將分三年、逐年分批補助學校改善辦理，後續也會繼續討論，期許達到城鄉均衡的學習環境。