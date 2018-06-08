〈北部〉《桃園》拉高金額 3社宅拚月中招標

2018-06-08

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府推動十處基地興建社會住宅，其中蘆竹一號、中路一號及中路三號等三處基地，從去年開始發包卻始終流標，尤其是中路三號一年來已流標九次，為此，市府住宅發展處針對這三處基地調高招標金額，並辦理聯合招商說明會，包括營造廠、建築師事務所、建設公司出席相當踴躍，也為本月中旬招標作業暖身。

物價上漲 中路三號流標九次

流標最多次的中路三號，位於桃園區中路重劃區司法園區旁，預計興建四一七戶，去年四月七日開始招標，截至今年四月十二日已經流標九次，招標金額從十四．八六億元調高到十六．二一億元，本月中旬將進行第十次招標，金額則調整為十七億元。

中路一號兩次 蘆竹一號四次

中路一號基地較中路三號小，也位於司法園區旁，預計興建一六九戶，去年八月九日開始招標、金額六．三四億元，至今兩次流標，招標金額將提高至七．五四億元；蘆竹一號位於二二八紀念公園旁，預計興建一二○戶，去年十一月十二日開始招標，截至今年四月九日已四度流標，招標金額從四．三九億元提高到四．七一億元，之後將提高至四．九七億元。

住宅發展處代理處長莊敬權表示，蘆竹一號等三處社宅流標多次，主要原因是物價上漲，導致廠商意願缺缺，招商說明會可以讓業界了解工程特色及招標文件調整內容，而廠商的意見經彙整後，將作為後續招標文件修訂參考。

中路二號進度最快 明年三月入住

目前社宅進度最快的是中路二號，預估九月公告預招租，明年三月就可竣工入住，社宅可提供一房型一○六戶、二房型五十二戶、三房型五十四戶，共二一二戶。