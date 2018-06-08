〈北部〉國道三號銜接台六十六線擬增設交流道 高公局啟動設計

2018-06-08

〔記者李容萍／大溪報導〕今年五月甫獲行政院核定建設計畫的「國道三號銜接台六十六線增設系統交流道工程」，由交通部高速公路局啟動基本設計，預計興辦事業計畫書核定後兩年完成用地取得，工期卅五個月；完工後，國道系統將直接連接台六十六線快速道路，可解決長久以來大溪交流道無法分流，所造成的地區道路交通壅塞問題。

改善南興地區交通壅塞

市長鄭文燦昨現勘表示，台六十六線於二○○三年十月全線通車，今年正好滿十五年，當年交通部認為台六十六線匝道與國道三號大溪交流道很接近，且如果要興建連結台六十六線與國道三號的系統交流道，用地取得費用過於龐大，因而沒有與之連結，造成大溪交流道車輛無法分流，長期以來須藉由縣道一一二甲線（永昌路）銜接，是當年設計不足之處。

據統計，目前自台六十六線快速道路下來的車輛，不進大溪、直接轉往國道三號大溪交流道的路過性車流占六成以上，居民一直期盼台六十六線能直接連結至國道三號，完成高速公路的路網串聯，同時改善因路過性車流所造成的南興地區交通壅塞。

鄭文燦說，市府推動「國道三號銜接台六十六線增設系統交流道工程」計畫，由於採用鋼構橋加上須徵收土地三公頃，總經費約四十六億零九百萬元，接下來將進行工程設計、土地協議價購等程序，期盼速度加快、早日開工，讓大溪當地交通獲得紓解。

此外，市府在豐德路爭取增設國道三號八德第二交流道，將來大溪居民從武嶺橋右轉大鶯路，由中庄調整池就可以上交流道，目前可行性報告正在最後完成階段，並提報交通部早日核定。